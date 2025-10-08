Что за приказ № 264 для ГИБДД: почему его стоит изучить водителям

Об этом пишет портал Autonews, передает ИА DEITA.RU.
В частности, если ранее инспектор имел право остановить автомобиль только при наличии нарушений правил или после получения ориентировки, то теперь он может останавливать транспорт для проверки документов без дополнительных причин.
Кроме того, согласно новым правилам, документы граждан предъявляются без обложек или других элементов, мешающих их изучению. Также сотрудникам ГИБДД запрещено использовать мобильные телефоны других водителей, за исключением чрезвычайных ситуаций.
Дополнительно, инспектору запрещается использовать телефоны участников дорожного движения, кроме случаев экстренной необходимости, а если полицейский заметит у водителя признаки усталости или болезни, он имеет право предложить владельцу авто покинуть салон.
Это направлено на выявление водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также инспекторы имеют право носить гражданскую одежду для скрытого контроля за дорожной ситуацией на закрепленном участке.
Кроме того, полицейский может не только выписать штраф за неисправный стеклоочиститель или фонарь, но и отстранить водителя от управления, пока неисправность не будет устранена.
Правоохранители обязаны воздерживаться от высказываний или действий, которые могут дискриминировать водителя по признакам пола, возраста, национальности, семейного статуса, политических или религиозных убеждений.