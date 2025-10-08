Часть Астаны останется без света, тепла и воды 8 октября

Электроэнергия
В разных частях города с 08:00 до 16:30 будут проводиться работы по обрезке деревьев, замене оборудования, опор и проводов, а также техническому обслуживанию сетей. В связи с этим электричество отключат по улицам Көкжазык, Тереккулы, Маяковский, Медеу, 8 Наурыз, Аршалы, Кентау, Балкаш, Есиль, Сарыарка и другим адресам.
Тепло и горячая вода
В ряде жилых массивов, включая Кенсаз, Буират, Карашыганак, а также по улицам Потанина, Молдагалиева, Женис, Байтурсынулы и Таскескен, пройдут гидравлические испытания и работы по замене компенсаторов и запорной арматуры. Из-за этого подача отопления и горячей воды будет приостановлена на несколько часов и до конца дня.
Водоснабжение
Кроме того, по улице Сарыарка, 21 в течение дня (с 10:00 до 21:00) планируются работы на водопроводе диаметром 150 мм. Жители этого дома останутся без холодной воды.
С более подробной информацией по отключению можно ознакомиться в Telegram-канале городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.