Часть Астаны останется без света, тепла и воды 8 октября

В ряде жилых массивов, включая Кенсаз, Буират, Карашыганак, а также по улицам Потанина, Молдагалиева, Женис, Байтурсынулы и Таскескен, пройдут гидравлические испытания и работы по замене компенсаторов и запорной арматуры. Из-за этого подача отопления и горячей воды будет приостановлена на несколько часов и до конца дня.