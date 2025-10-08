В районе Омской области с наступлением холодов отключили газ

Администрация Знаменского района Омской области сообщила во вторник, 7 октября 2025 года, об отключении газа. Как пояснили представители администрации, это связано с падением давления в межпоселковом газопроводе Тевриз — Знаменское — Тара.
«В связи со сложившейся аварийной ситуацией АО “Омскгазстройэксплуатация” 7 октября 2025 года будет проводить отключение абонентов ОАО “Тевризнефтегаз”, проживающих в многоквартирных жилых домах в с. Знаменское, с. Шухово в соответствии с Регламентом взаимодействия при поставках газа Тевризского газоконденсатного месторождения», — говорится в сообщении для местных жителей.
Примечательно, что газ отключают с наступлением холодов — в Омской области по ночам установилась минусовая температура.
Напомним, что жителей севера Омской области уже предупреждали о возможных перебоях с газом.
На фоне истощения упомянутого газоконденсатного месторождения в 2025 году ведется прокладка газопроводов совокупной протяженностью около 160 километров для населения не только Тевризского, но также Большереченского, Знаменского и Тарского районов. В частности, летом 2025 года предварительно объявлялось, что в конце октября стартует работа газопровода-отвода от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская».