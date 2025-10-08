В районе Омской области с наступлением холодов отключили газ

На фоне истощения упомянутого газоконденсатного месторождения в 2025 году ведется прокладка газопроводов совокупной протяженностью около 160 километров для населения не только Тевризского, но также Большереченского, Знаменского и Тарского районов. В частности, летом 2025 года предварительно объявлялось, что в конце октября стартует работа газопровода-отвода от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская».