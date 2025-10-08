Вдвое больше рабочих выйдут на борьбу со снегом в Новосибирске этой зимой

Также администрация города сообщает, что в зимний период 2024—2025 года было задействовано около 420 единиц специализированной техники. Для уборки улиц города Новосибирска в текущем зимнем сезоне планируется задействовать около 500 единиц техники, также для уборки снега планируется привлечь более 650 человек. В прошлом сезоне было задействовано в два раза меньше работников.