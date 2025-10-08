Ричмонд
Вдвое больше рабочих выйдут на борьбу со снегом в Новосибирске этой зимой

Всего для уборки снега планируется привлечь более 650 человек.

Источник: Om1 Новосибирск

Городские власти Новосибирска сообщили о подготовке к предстоящему отопительному сезону 2025−2026 годов и организации зимней уборки в ответ на запрос Om1 Новосибирск. По информации мэрии, основными принципами организации зимней уборки станут оперативное реагирование на снегопады, дифференцированное использование реагентов в зависимости от погодных условий и усиленный контроль за опасными участками дорог.

«В предстоящем сезоне подход к уборке будет более системным и профилактическим, с упором на предотвращение образования гололёда и своевременную очистку улиц дорожно-эксплуатационными учреждениями», — подчеркнули в мэрии.

В настоящее время проводится закупка реагентов для зимней уборки дорог. Планируется закупка песка из отсевов дробления горных пород и технической соли для обработки улиц и пешеходных зон.

Также администрация города сообщает, что в зимний период 2024—2025 года было задействовано около 420 единиц специализированной техники. Для уборки улиц города Новосибирска в текущем зимнем сезоне планируется задействовать около 500 единиц техники, также для уборки снега планируется привлечь более 650 человек. В прошлом сезоне было задействовано в два раза меньше работников.