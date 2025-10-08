На «Иркутскавтотрансе» прошел конкурс водительского мастерства

В мероприятии приняли участие четыре команды муниципального предприятия: автоколонны № 1, 2, 3 и женская сборная. Для каждой из них были подготовлены автобусы, на которых не работает никто из соревнующихся.
В рамках первой части конкурса водители состязались в навыках управления транспортом. В числе испытаний — змейка, стоп-линия, заезды в гараж и парковочный карман остановочного пункта. На втором этапе участники демонстрировали знание правил дорожного движения.
«ПДД наши водители знают наизусть. У каждого — 20 вопросов и 20 минут. Этого более чем достаточно. Конкурсанты решают все задачи в несколько раз быстрее. Испытания проходили в онлайн-режиме. Программа сама считала правильные и неправильные ответы, фиксировала время», — прокомментировал специалист по безопасности дорожного движения предприятия, главный судья соревнований Игорь Суханов.
По итогам состязаний лучшей стала команда автоколонны № 3. Второе место — у автоколонны № 1, третье — у автоколонны № 2, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Первое и главное, что мне хочется отметить, — довольные лица наших водителей. Конкурс проводим ежегодно. Все этому рады. Ребята большие молодцы, показали достойные результаты! Победители получат премии и кубки. Приятно видеть постоянных участников и новые лица — это здоровая конкуренция и передача опыта», — подчеркнул директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.
В общем зачете абсолютным чемпионом предприятия стал водитель маршрута № 37 Антон Артеменко. Он показал лучшее время и будет представлять Иркутск на Всероссийских соревнованиях. «Серебро» досталось водителю маршрута № 28 ₽ Алексею Ратнеру, «бронза» — у водителя маршрута № 26 Андрея Слюнченко — победителя прошлого года.
«Я работаю в “Иркутскавтотрансе” один год, но уже дважды успел поучаствовать в конкурсе водительского мастерства. В прошлом году занял третье место, а в этот раз — первое. Очень рад своей победе!», — сказал Антон Артеменко.
Отдельно были отмечены специалисты, показавшие высокий уровень знаний ПДД, а также навыки скоростного маневрирования.