Россиян ждут рекордные 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал, что новогодние праздники в 2026 году станут самыми продолжительными за много лет и будут длиться 12 дней.
По словам министра, это беспрецедентная ситуация для зимних каникул. Традиционно в последние годы власти стремились сделать 31 декабря выходным днем, перенося рабочие дни.
В 2026 году выходные 3 и 4 января будут перенесены на 9 января и 31 декабря соответственно, что и обеспечит рекордную продолжительность новогодних каникул, передает ТАСС.
4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать сразу несколько дней. Однако сначала их ожидает шестидневная рабочая неделя. Как долго продлятся ноябрьские выходные и история праздника — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим днем, например за счет переноса выходного с 8 января.
Ранее Нилов сообщил, что в 2025 году 31 декабря в России будет выходным днем. Новогодние праздники в следующем году продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, всего россияне будут отдыхать двенадцать дней.