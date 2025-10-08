Россиян ждут рекордные 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году

4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать сразу несколько дней. Однако сначала их ожидает шестидневная рабочая неделя. Как долго продлятся ноябрьские выходные и история праздника — в материале «Вечерней Москвы».