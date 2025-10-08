Ричмонд
В Самаре хотят сделать развязки для электросамокатов

В Самаре планируют создание комплексной инфраструктуры для безопасного и удобного использования микротранспорта. В стратегию социально-экономического развития города до 2036 года, которая сейчас проходит общественные обсуждения, включили соответствующий флагманский проект.

«В рамках проекта планируется интеграция инфраструктуры для электросамокатов, велосипедов и других видов микротранспорта в транспортную сеть города, что позволит снизить нагрузку на общественный транспорт и автомобильные дороги, уменьшить уровень выбросов вредных веществ и повысить мобильность населения. Сроки реализации: 2026−2028 годы», — говорится в стратегии.

В список ключевых мероприятий проекта включили:

  • разработка концепции развития микротранспорта и муниципального регламента использования микротранспорта на территории города, включая определение мест разрешенных парковок и движения;
  • создание разветвленной выделенной сети для микротранспорта, интегрированных с городской улично-дорожной сетью;
  • создание «зеленых полос» для движения микротранспорта вдоль реки Волга и рекреационных зон (набережная, Загородный парк, парк Гагарина, пр. Юных пионеров, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ташкентская и др.);
  • развитие внутриквартальных путей для соединения жилых районов с центром;
  • создание сети парковочных станций, зарядных пунктов и аренды;
  • введение «медленных зон» в местах повышенного пешеходного трафика;
  • развитие сервисов проката и совместного использования;
  • внедрение интеллектуальных систем мониторинга и регулирования передвижения микротранспорта;
  • интеграция данных микротранспорта в городские транспортные приложения;
  • обеспечение контроля за использованием средств индивидуальной защиты при аренде микротранспорта;
  • проведение профилактических мероприятий совместно с ГИБДД.

Также в стратегии обозначены планы по строительству уровневых развязок и полос для средств индивидуальной мобильности на перекрестках и автомагистралях. Имеются в виду переезды через оживленные магистрали, подземные и наземные переходы.