В Самаре хотят сделать развязки для электросамокатов

«В рамках проекта планируется интеграция инфраструктуры для электросамокатов, велосипедов и других видов микротранспорта в транспортную сеть города, что позволит снизить нагрузку на общественный транспорт и автомобильные дороги, уменьшить уровень выбросов вредных веществ и повысить мобильность населения. Сроки реализации: 2026−2028 годы», — говорится в стратегии.
В список ключевых мероприятий проекта включили:
- разработка концепции развития микротранспорта и муниципального регламента использования микротранспорта на территории города, включая определение мест разрешенных парковок и движения;
- создание разветвленной выделенной сети для микротранспорта, интегрированных с городской улично-дорожной сетью;
- создание «зеленых полос» для движения микротранспорта вдоль реки Волга и рекреационных зон (набережная, Загородный парк, парк Гагарина, пр. Юных пионеров, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ташкентская и др.);
- развитие внутриквартальных путей для соединения жилых районов с центром;
- создание сети парковочных станций, зарядных пунктов и аренды;
- введение «медленных зон» в местах повышенного пешеходного трафика;
- развитие сервисов проката и совместного использования;
- внедрение интеллектуальных систем мониторинга и регулирования передвижения микротранспорта;
- интеграция данных микротранспорта в городские транспортные приложения;
- обеспечение контроля за использованием средств индивидуальной защиты при аренде микротранспорта;
- проведение профилактических мероприятий совместно с ГИБДД.
Также в стратегии обозначены планы по строительству уровневых развязок и полос для средств индивидуальной мобильности на перекрестках и автомагистралях. Имеются в виду переезды через оживленные магистрали, подземные и наземные переходы.