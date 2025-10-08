«Тепловая компания» назвала окончательную дату подачи отопления в Омске

В Омске назвали окончательную дату, когда тепло и горячую воду должны наконец подать во все жилые многоэтажные дома города. Это стало ответом на жалобы и вопросы жителей городка Нефтяников на отсутствие отопления.
Сообщения с негодованием омичи писали и пишут на официальной странице губернатора Виталия Хоценко во «ВКонтакте».
«Мало того, что отопления нет, в квартире +15 градусов. Сейчас пришла с работы, и воды нет горячей. Это прямо издевательство. Проспект Мира, дом № 96», — сообщила там, например, горожанка Наталья Латушко.
Объяснения дала муниципальная «Тепловая компания». По ее информации, сейчас на участке сетей, к которым подключены дома, все еще идет ремонт. Сотрудники компании загружены, в итоге отопления нужно ждать еще примерно неделю.
«Участок тепловых сетей к указанному дому выведен в ремонт. Из-за большой загруженности персонала выполнить все необходимые работы и восстановить горячее водоснабжение и подключить отопление запланировано в срок до 15.10.2025 до конца дня включительно», — отметила пресс-служба коммунального предприятия.
При этом мэр города Сергей Шелест накануне, 10 октября, заверил, что все работы завершат до 10 октября.
"Провели рабочее совещание в Советском округе, где реализуется комплекс мероприятий по замене теплосетей, которые капитально не ремонтировались больше 40 лет.
Работы здесь будут завершены до 10 октября, потребители сразу начнут получать тепло. В целом по городу за минувшие лето и осень заменены десятки километров магистралей", — написал он на своём Телеграм-канале.
Шелест добавил, что капремонт финансировался по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Общая сумма выделенных денег на этот год составила 503 млн рублей, что было беспрецедентной цифрой.
Ранее мы писали, что из-за холода в первом корпусе ОмГУ там на дистант ушли два факультета, химический и физический.