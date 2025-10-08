Как в Новосибирске начался отопительный сезон

В этом году в Новосибирске начало отопительного сезона было перенесено на один день по сравнению с 2024-м. Однако и к началу октября в некоторых домах были проблемы. В мэрии дали сутки УК, чтобы преодолеть все трудности и окончательно отладить подачу тепла в домах.