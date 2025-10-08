Как в Новосибирске начался отопительный сезон

В этом году в Новосибирске начало отопительного сезона было перенесено на один день по сравнению с 2024-м. Однако и к началу октября в некоторых домах были проблемы. В мэрии дали сутки УК, чтобы преодолеть все трудности и окончательно отладить подачу тепла в домах.
Погода дала карт-бланш
Сентябрь оказался по-летнему тёплым. Однако уже в середине месяца началась активная фаза подготовки к отопительному сезону. С 17 сентября начался разворот системы теплоснабжения, подключение объектов социальной инфраструктуры города, с 19 сентября — многоквартирных домов.
К 3 октября, согласно сообщениям мэрии Новосибирска, большинство домов в городе было обеспечено теплом. Однако ряд управляющих компаний и к этому моменту не завершили все необходимые работы на своих объектах.
«Мы перешли в отопительный период 17 сентября, раньше, чем обычно. 3 октября запуск отопления должен быть завершён. Но в городе остаются 70 домов, где система отопления не отрегулирована и не запущена в штатном режиме. Теперь у управляющих компаний есть сутки на то, чтобы запустить отопление», — заявил в конце прошлой рабочей недели начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков.
В департаменте отметили, что со стартом отопительного периода теплосетевым компаниям на устранение любой аварии на внутридомовых сетях отводится не более 23 часов. За это время необходимо вскрыть теплотрассу, найти место повреждения, заменить повреждённый участок сети и запустить систему отопления в дом. Только после этого они приступают к благоустройству.
Отдельной темой стали бесхозные тепловые сети. В мэрии подтвердили, что такие проблемные точки известны, их количество невелико. В этом году мэрия проведёт конкурс по выбору подрядных организаций, которые возьмут бесхозные сети на баланс.
В случае неудовлетворительной работы по подключению оставшихся домов мэрия направит официальные обращения в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру города для принятия мер. Также будет рассматриваться вопрос о лишении лицензий управляющих компаний, не справившихся с отладкой отопления на внутридомовых сетях.
Где были проблемы?
В конце первой недели октября стало известно, где вскрылись слабые места. В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что организована проверка по факту отсутствия отопления в домах Дзержинского района. Несколько многоквартирников на улицах Есенина и Куприна остались без тепла из-за порыва.
«Предварительно установлено, что при запуске теплоснабжения 1 октября 2025 года произошёл дефект на тепловых сетях в районе между многоквартирными домами № 8 по улице Куприна и № 39/1 по улице Есенина», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
С первой внештатной ситуацией удалось оперативно справиться. Однако вскоре неисправность опять дала о себе знать. В ведомстве указали, что ситуация повторялась пять раз.
«Каждый раз проводились восстановительные работы и повторный запуск тепла. На текущий момент работы по устранению дефекта продолжаются и контролируются прокуратурой. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.
В СГК отметили, что оперативно устраняют дефекты на теплосети по улице Есенина. Работы велись до глубокого вечера, в том числе сварочного характера. Заменить предстояло часть трубопровода.
В ресурсной организации подтвердили, что указанный участок является проблемным, и эти коммуникации взяты на особый контроль. Также УК посоветовали обратить внимание на вопрос герметизации узлов на вводе коммуникаций в дом. Если целостность имеет недостатки, вода может попасть в подвал дома.
Согласно данным на
Комментарий. В СГК также отметили, что в некоторых домах необходим перезапуск системы отопления.
«Если тепло не подано или есть проблемы с качеством отопления, жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию. Наши тепловые инспекторы готовы по заявке УК подключаться и помогать в решении проблем в домах», — добавили в СГК.