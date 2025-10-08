Ричмонд
Белорусский ученый-аграрий посоветовал схему борьбы с проволочником в картофеле

Белорусский ученый сказал, как бороться с проволочником, который портит урожай картошки.

Источник: Комсомольская правда

О схеме борьбы с проволочником, который портит урожай картошки, в эфире телеканала СТВ рассказал генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько.

По словам ученого-агрария, не бывает чего-то одного волшебного, чтобы сделал и нет проволочника.

«Нужно чтобы участок был хорошо окультурен, частые механические обработки земли в процессе вегетации и, самое главное, чтобы не было сорняков», — отметил Вадим Маханько.

Кстати, белорусский ученый сказал, почему желтый картофель полезнее белого.

Кроме того, белорусский специалист сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка. Он также назвал и главные правила хранения картошки, одно из них — лечебный период.

А еще ученый сказал, почему на участке Лукашенко нет арбузов в 2025 году.

Мы писали, почему из реестра сортов яблок исключена «Антоновка», которая была там более 50 лет.