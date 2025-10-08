Белорусский ученый-аграрий посоветовал схему борьбы с проволочником в картофеле

О схеме борьбы с проволочником, который портит урожай картошки, в эфире телеканала СТВ рассказал генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько.
По словам ученого-агрария, не бывает чего-то одного волшебного, чтобы сделал и нет проволочника.
«Нужно чтобы участок был хорошо окультурен, частые механические обработки земли в процессе вегетации и, самое главное, чтобы не было сорняков», — отметил Вадим Маханько.
