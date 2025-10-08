Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги

При этом в описании лота указаны обременения: 10 регистрационных запретов и 2 ареста. В квартире зарегистрирован 1 человек. Кроме этого, накопилась задолженность — более 50 тыс. рублей по капремонту и свыше 132 тыс. рублей по коммуналке.