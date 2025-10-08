Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги

Принадлежавшая экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу квартира во Владивостоке была выставлена на торги Росимуществом. Соответствующее распоряжение было выдано судебными приставами.
Информация о торгах опубликована на портале Росимущества и в ГИС «Торги». На продажу выставляется квартира площадью 76,9 кв. м на улице Басаргина во Владивостоке с начальной стоимостью 20,146 млн рублей. Шаг аукциона составляет 202 тыс. рублей, а размер задатка — 3,022 млн рублей.
При этом в описании лота указаны обременения: 10 регистрационных запретов и 2 ареста. В квартире зарегистрирован 1 человек. Кроме этого, накопилась задолженность — более 50 тыс. рублей по капремонту и свыше 132 тыс. рублей по коммуналке.
Как указано в описании, продажа имущества осуществляется на основании решения судебного пристава ФССП России по Приморскому краю.
Напомним, что в 2023 году суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы.