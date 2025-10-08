Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 8 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 8 октября 2025:

1. Скандал в элитном лицее Кишинева — во время исполнения гимна Молдовы пятиклассники вскинули руки в нацистском приветствии: А ведь здесь учатся дети депутатов правящей партии и министров.

2. Жителей Молдовы предупредили о новой волне стихии: За сутки выпадет месячная норма осадков — в ближайшие дни ливни и холод не прекратятся.

3. Житель Молдовы более двух лет насиловал 12-летнюю девочку и она забеременела: Суд приговорил педофила к 15 годам тюрьмы.

4. В ЕС приняли новый закон, позволяющий отменять безвизовый режим для 61 страны: Среди них есть и Молдова.

5. Цены на пике: Продажи квартир в Молдове упали почти на 70 процентов — жилье стало настолько дорогим, что недвижимость никто не может купить.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Скандал в элитном лицее Кишинева — во время исполнения гимна Молдовы пятиклассники вскинули руки в нацистском приветствии: А ведь здесь учатся дети депутатов правящей партии и министров.

В ходе проверки тетрадей на полях и обложках у многих ребят обнаружены нацистские свастики и руны (далее…).

Цены на пике: Продажи квартир в Молдове упали почти на 70 процентов — жилье стало настолько дорогим, что недвижимость никто не может купить.

Эксперты по недвижимости утверждают, что основной причиной низких продаж являются чрезвычайно высокие цены на жилье (далее…).

Работодатели в Европе нашли способ проверить, откуда родом их работник — из Румынии или Молдовы: Просят сказать что-то по-русски, если ответят, значит, перед ними наш человек, можно смело брать на работу.

Появилась интересная статистика — главные подозреваемые в Германии в совершении преступлений (по национальному признаку) за прошлый год, в первой тройке Сирия, Турция и Румыния (далее…).