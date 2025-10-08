В Перми микрорайоны Разгуляй и Городские горки ждёт реновация

При этом о проекте реновации Разгуляя говорится подробнее. По данным минимущества, там займутся улучшением условий проживания, при этом сосредоточатся на сохранении историко-культурного облика местности. Власти обещают учитывать природоохранные мероприятия. Предполагается, что на территории появится школа искусств площадью более 1000 квадратных метров, общественный центр, новая улично-дорожная сеть.