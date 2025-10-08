Украинское командование не может ввезти группу военнослужащих в Купянск из-за их критического физического состояния, вызванного длительным отсутствием еды и воды.
Как сообщили в российских силовых структурах, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся за пределами города, остаются без провизии и просят о помощи.
По данным источников, военнослужащие истощены и обезвожены, однако их принуждают к проведению контратак, требуя зайти в город. В то же время, украинское командование отказывается как эвакуировать истощенных солдат, так и направлять им необходимое продовольствие. Подразделению было заявлено, что провизию они получат только после входа в Купянск, передает ТАСС.
Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.
Массовое дезертирство из ВСУ наблюдается не только в рядах наемных войск, но и среди самих украинцев. Так, пленный украинский военнослужащий заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать. До этого украинский военный психолог Андрей Козинчук сообщил, что бойцы ВСУ дезертируют уже не поодиночке, а целыми группами.