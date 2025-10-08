Ричмонд
В Минтруда и соцзащиты рассказали о Цифровой карте семьи

О возможностях Цифровой карты семьи в Казахстане рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

По информации пресс-службы ведомства, ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат:

  • соцвыплату на случай утраты трудоспособности;
  • соцвыплату на случай потери работы;
  • соцвыплату или пособие по потере кормильца;
  • пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
  • пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
  • пособие по инвалидности;
  • пособие многодетным семьям;
  • пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
  • адресную социальную помощь;
  • единовременную выплату на погребение.

Через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием.

говорится в сообщении

Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя. По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.