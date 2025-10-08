В Минтруда и соцзащиты рассказали о Цифровой карте семьи

По информации пресс-службы ведомства, ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат:
- соцвыплату на случай утраты трудоспособности;
- соцвыплату на случай потери работы;
- соцвыплату или пособие по потере кормильца;
- пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
- пособие по инвалидности;
- пособие многодетным семьям;
- пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
- адресную социальную помощь;
- единовременную выплату на погребение.
Через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.
При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием.
Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя. По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.