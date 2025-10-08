Как декрет влияет на размер пенсии и трудовой стаж в Татарстане

Соответственно, даже если женщина дважды или трижды уходила в декрет, то она не потеряет от этого в стаже, а значит, сможет претендовать на страховую пенсию при соблюдении всех необходимых условий. Важно учитывать тот факт, что если женщина находилась в декрете до достижения ребенком 3 лет, то в стаж включат лишь период до 1,5 года.