Как декрет влияет на размер пенсии и трудовой стаж в Татарстане

Дело в том, что совсем без пенсионного обеспечения гражданин остаться не может. Если он не набрал необходимые 15 лет трудового стажа, то ему будет назначена не страховая, а социальная пенсия, на которую выходят на пять лет позже.
При этом женщинам, которые один или несколько раз уходили в декретный отпуск, нет повода для беспокойства. Период ухода за ребенком до 1,5 года учитывается в страховом стаже, если до него и/или после человек официально был трудоустроен.
Соответственно, даже если женщина дважды или трижды уходила в декрет, то она не потеряет от этого в стаже, а значит, сможет претендовать на страховую пенсию при соблюдении всех необходимых условий. Важно учитывать тот факт, что если женщина находилась в декрете до достижения ребенком 3 лет, то в стаж включат лишь период до 1,5 года.
Кроме того, за этот период находившемуся в декрете родителю будут засчитаны и пенсионные баллы. За один год декрета по уходу за первым ребенком родитель получит 1,8 балла. Если же это второй ребенок в семье, то количество баллов удваивается — 3,6. В случае с третьим или четвертым декретом можно рассчитывать на 5,4 балла.