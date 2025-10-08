Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как декрет влияет на размер пенсии и трудовой стаж в Татарстане

С выходом в декретный отпуск женщина приостанавливает трудовую деятельность на срок от 1,5 до 3 лет. При этом для получения страховой пенсии татарстанцам необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа. Может ли в таком случае женщина остаться без пенсии — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Дело в том, что совсем без пенсионного обеспечения гражданин остаться не может. Если он не набрал необходимые 15 лет трудового стажа, то ему будет назначена не страховая, а социальная пенсия, на которую выходят на пять лет позже.

При этом женщинам, которые один или несколько раз уходили в декретный отпуск, нет повода для беспокойства. Период ухода за ребенком до 1,5 года учитывается в страховом стаже, если до него и/или после человек официально был трудоустроен.

Соответственно, даже если женщина дважды или трижды уходила в декрет, то она не потеряет от этого в стаже, а значит, сможет претендовать на страховую пенсию при соблюдении всех необходимых условий. Важно учитывать тот факт, что если женщина находилась в декрете до достижения ребенком 3 лет, то в стаж включат лишь период до 1,5 года.

Кроме того, за этот период находившемуся в декрете родителю будут засчитаны и пенсионные баллы. За один год декрета по уходу за первым ребенком родитель получит 1,8 балла. Если же это второй ребенок в семье, то количество баллов удваивается — 3,6. В случае с третьим или четвертым декретом можно рассчитывать на 5,4 балла.