ПВО в ночь на 8 октября сбили беспилотники в Каменском и Сальском районах

Силы ПВО в ночь на среду, 8 октября, отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив беспилотники в Каменском и Сальском районах. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
На территории одного из предприятий в Сальском районе загорелась сухая трава. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, огонь был быстро ликвидирован.
— Пострадавших нет, угрозы для населения отсутствуют, — уточнил Юрий Борисович.
Напомним, в ночь на вторник, 7 октября, российские силы успешно отразили воздушную атаку, уничтожив и перехватив беспилотные летательные аппараты в Шолоховском районе.
