ПВО в ночь на 8 октября сбили беспилотники в Каменском и Сальском районах

В Сальском районе загорелась сухая трава после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО в ночь на среду, 8 октября, отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив беспилотники в Каменском и Сальском районах. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

На территории одного из предприятий в Сальском районе загорелась сухая трава. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, огонь был быстро ликвидирован.

— Пострадавших нет, угрозы для населения отсутствуют, — уточнил Юрий Борисович.

Напомним, в ночь на вторник, 7 октября, российские силы успешно отразили воздушную атаку, уничтожив и перехватив беспилотные летательные аппараты в Шолоховском районе.

