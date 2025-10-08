Более 40 мировых лидеров поздравили Путина с 73-летием

Путин отмечает день рождения 7 октября. Главе государства исполняется 73 года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне рассказал, что у президента есть личные планы, а также что его поздравят внуки. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых необычных подарках, которые получал российский президент в свой день рождения.