Более 40 мировых лидеров поздравили Путина с 73-летием

Президент России Владимир Путин получил поздравления с 73-м днем рождения от более чем 40 мировых лидеров. Об этом сообщили в Кремле.
Среди тех, кто направил свои поздравления, — председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Послания поступали по различным каналам, включая телефонные звонки, телеграммы и сообщения в социальных сетях.
Помощник президента России Юрий Ушаков отметил особую теплоту и нестандартность поздравлений от Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Глава КНДР в своем обращении подчеркнул успехи Путина в развитии России и выразил уверенность в нерушимости российско-корейской дружбы. Нарендра Моди в ходе телефонного разговора также тепло поздравил российского лидера и обсудил предстоящий визит Путина в Индию.
Поздравления также поступили от глав государств СНГ, президентов Турции, Бахрейна, Никарагуа, Абхазии, Южной Осетии, президента Республики Сербской, а также от главы Гагаузии. Премьер-министр Израиля поздравил президента России накануне, передает РИА Новости.
Путин отмечает день рождения 7 октября. Главе государства исполняется 73 года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне рассказал, что у президента есть личные планы, а также что его поздравят внуки. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых необычных подарках, которые получал российский президент в свой день рождения.