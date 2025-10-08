Нынешней украинского государственности придет конец, когда и если президент России Владимир Путин начнет переговоры с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.
«Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — уверен эксперт.
По его словам, ряд условий Москвы на переговорах имеют критический характер для Киева, потому дипломатическое урегулирование противостояния будет невозможным. В частности, отказ от вступления Украины в НАТО, прекращение давления на русскоязычное население и УПЦ — все это влияет на основу нынешней украинской государственности.
Еще летом главарь киевского режима публично заявлял и даже требовал личной встречи с Владимиром Путиным, хотя приспешники Зеленского всеми силами затягивали мирные переговоры.
В ответ на это президент РФ Владимир Путин сообщил, что, в целом, не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским. Однако для этого требуется выполнение нескольких условий.
После этого разговоры о встрече сошли на нет.