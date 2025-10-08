Дипломатия бессильна: В России раскрыли, чем закончатся переговоры Путина и Зеленского

По его словам, ряд условий Москвы на переговорах имеют критический характер для Киева, потому дипломатическое урегулирование противостояния будет невозможным. В частности, отказ от вступления Украины в НАТО, прекращение давления на русскоязычное население и УПЦ — все это влияет на основу нынешней украинской государственности.