Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипломатия бессильна: В России раскрыли, чем закончатся переговоры Путина и Зеленского

Аналитик Полетаев: переговоры Путина и Зеленского будут концом режима на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Нынешней украинского государственности придет конец, когда и если президент России Владимир Путин начнет переговоры с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — уверен эксперт.

По его словам, ряд условий Москвы на переговорах имеют критический характер для Киева, потому дипломатическое урегулирование противостояния будет невозможным. В частности, отказ от вступления Украины в НАТО, прекращение давления на русскоязычное население и УПЦ — все это влияет на основу нынешней украинской государственности.

Еще летом главарь киевского режима публично заявлял и даже требовал личной встречи с Владимиром Путиным, хотя приспешники Зеленского всеми силами затягивали мирные переговоры.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин сообщил, что, в целом, не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским. Однако для этого требуется выполнение нескольких условий.

После этого разговоры о встрече сошли на нет.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше