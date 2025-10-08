Ричмонд
Теплая и без осадков погода ожидается сегодня в Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 8 октября ожидается теплая и без существенных осадков погода. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Источник: БЕЛТА

Сегодня будет облачно с прояснениями. Лишь местами по юго-востоку пройдут небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха днем составит 12−18 градусов тепла.