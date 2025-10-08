Ричмонд
Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств с 50-летием

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств с 50-летием со дня основания данного учреждения образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Благодаря неустанному труду нескольких поколений педагогов университет является известным учреждением образования в Беларуси и далеко за ее пределами, — отметил глава государства. — Продолжая добрые традиции, вы с гордостью выполняете задачу по воспитанию современных представителей сферы культуры. Ваши выпускники — увлеченные делом высококвалифицированные специалисты, которые ежедневно наполняют духовную сокровищницу нашей страны созидательным содержанием, вносят вклад в развитие национального искусства и достойно представляют свою Родину на международной арене».

«Уверен, что и в дальнейшем ваша деятельность будет такой же плодотворной, самоотверженной и богатой на новые свершения», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал всем крепкого здоровья, счастья и вдохновения.

