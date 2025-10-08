Мошенники стали похищать аккаунты в Telegram, предлагая Лабубу за отзыв

Кроме того, мошенники проводят фиктивные розыгрыши игрушки Лабубу, обещая подарок за подписку на каналы, где зачастую продвигаются обманные схемы. Распространена и схема с «продажей» игрушек — после перевода денег «продавец» просто исчезает. В МВД подчеркнули, что чаще всего подобные махинации направлены против детей, что делает их особенно опасными.