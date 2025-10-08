Мошенники стали похищать аккаунты в Telegram, предлагая Лабубу за отзыв

Мошенники начали использовать популярных ботов в Telegram для кражи аккаунтов, предлагая пользователям получить игрушку Лабубу в обмен на отзыв. Об этом сообщает МВД.
Как отмечается, злоумышленники через специальные боты предлагают написать положительный отзыв и обещают за это подарок. После этого они просят предоставить контактные данные и ввести код, присланный Telegram.
Этот код на самом деле является паролем для входа, что позволяет аферистам полностью завладеть аккаунтом жертвы. Впоследствии похищенные учетные записи могут использоваться для других противоправных действий.
Кроме того, мошенники проводят фиктивные розыгрыши игрушки Лабубу, обещая подарок за подписку на каналы, где зачастую продвигаются обманные схемы. Распространена и схема с «продажей» игрушек — после перевода денег «продавец» просто исчезает. В МВД подчеркнули, что чаще всего подобные махинации направлены против детей, что делает их особенно опасными.
Ранее шанхайские правоохранительные органы ликвидировали деятельность криминальной группы, которая планировала продать партию поддельных игрушек Labubu на сумму около 12 млн юаней (1,7 млн долларов).