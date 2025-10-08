Новосибирские пары подали более 300 заявлений на брак в красивые даты октября

В октябре 2025 года ожидаются две красивые даты, которые могут заинтересовать молодые пары возможностью заключить брачный союз. В ответе на запрос Om1.ru Новосибирск Управление по делам ЗАГС Новосибирской области предоставило информацию о количестве заявлений, поданных на государственную регистрацию заключения брака в эти даты.
По состоянию на 6 октября 2025 года в отделы ЗАГС Управления по делам ЗАГС Новосибирской области поступило:
• 198 заявлений на дату 10 октября 2025 года;
• 107 заявлений на дату 25 октября 2025 года.
В Управлении отметили, что количество поданных заявлений не превышает установленные графики отделов ЗАГС Новосибирской области.