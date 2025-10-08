Новосибирские пары подали более 300 заявлений на брак в красивые даты октября

В октябре 2025 года ожидаются две красивые даты, которые могут заинтересовать молодые пары возможностью заключить брачный союз. В ответе на запрос Om1.ru Новосибирск Управление по делам ЗАГС Новосибирской области предоставило информацию о количестве заявлений, поданных на государственную регистрацию заключения брака в эти даты.