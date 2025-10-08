Психиатры описали первый случай группового бреда среди геймеров

«Трое игроков из Индии 30, 27 и 24 лет длительное время общались друг с другом в онлайн-игре, но никогда не виделись лично. Все они были уверены, что в сети за ними при помощи искусственного интеллекта следят некие внешние организации, чтобы прогнозировать их поведение и намерения, а также выявлять уязвимые места. Этот случай указывает на то, что цифровые платформы даже без личного общения могут создавать условия для передачи бредовых идей и тем самым влиять на психическое здоровье пользователей», — уточнили в издании, добавив, что название игры авторы исследования не приводят.