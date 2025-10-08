В Иркутской области компанию оштрафовали на 20 миллионов за взятки

В Иркутской области коммерческая организация выплатила крупный штраф за коррупционное нарушение. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, с мая по октябрь 2023 года генеральный директор фирмы передавал взятки сотруднику администрации Катангского района. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 4,7 миллиона рублей.
— Деньги вручались для получения покровительства и преимуществ при участии в конкурсах на поставку дизельного топлива в район. За эти средства чиновник обеспечивал компании выгодные условия, включая беспрепятственную оплату и отсутствие санкций за срывы поставок, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура завела административное дело, по итогам которого суд назначил юридическому лицу максимальное наказание — штраф в размере 20 миллионов рублей.
