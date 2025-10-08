«Центр притяжения для всего микрорайона»: мэр Хабаровска рассказал, каким будет стадион в Березовке

В микрорайоне Березовка появится современный спортивный комплекс рядом со школой № 1. Работы начнутся уже на следующей неделе, а закончить их планируют раньше срока — чтобы дети смогли проводить лето на новом стадионе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".