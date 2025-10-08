«Центр притяжения для всего микрорайона»: мэр Хабаровска рассказал, каким будет стадион в Березовке

В микрорайоне Березовка появится современный спортивный комплекс рядом со школой № 1. Работы начнутся уже на следующей неделе, а закончить их планируют раньше срока — чтобы дети смогли проводить лето на новом стадионе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук и председатель городской думы Андрей Белоглазов провели выездное совещание на площадке будущего спорткомплекса. С подрядчиком обсудили детали строительства и сроки выполнения работ.
Представитель подрядной организации рассказал, что уже на следующей неделе начнется возведение объекта. До весны здесь проведут подготовительные работы, а с приходом тепла — заасфальтируют площадку, уложат специальное покрытие и установят камеры наблюдения.
«Новый спортивный объект станет подарком к 125-летию школы № 1 микрорайона Березовка. Это будет стадион с трибунами, футбольным полем с искусственным покрытием, волейбольной и баскетбольной площадками, уличными тренажерами. Он станет центром притяжения всего микрорайона», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
На строительство из городского бюджета выделено 64 миллиона рублей. По контракту объект планируют сдать в августе следующего года, но подрядчик пообещал завершить раньше, чтобы дети смогли заниматься спортом уже летом.
Мэр поручил тщательно продумать систему водоотведения, чтобы стадион не подтапливало, а также благоустроить территорию вокруг — привести в порядок дорожки и убрать сухостой.
Начальник управления образования Татьяна Матвеенкова напомнила, что в школе уже заменили элеваторный узел, поставили новые окна и отремонтировали кровлю.
«Теперь здание готово к зиме, а скоро у ребят появится современный спортивный комплекс», — сказала Татьяна Матвеенкова.
Новый стадион станет местом для уроков физкультуры, тренировок и спортивных праздников, где смогут заниматься не только школьники, но и жители Березовки.