В Омске работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии

Работающие пенсионеры Омской области могут рассчитывать на перерасчёт пенсий за период с 2016 по 2024 год, если будет принят соответствующий законопроект. Инициатива уже направлена в правительство депутатами Госдумы от фракции «Справедливая Россия — за правду», сообщает ТАСС.
Законопроект предполагает пересчёт индексаций, которые не проводились для работающих пенсионеров с 2016 по 2024 год. По словам профессора Финансового университета Александра Сафонова, реализация инициативы потребует значительных расходов — речь идёт о сотнях миллиардов рублей, которых в бюджете Социального фонда не заложено.
Напомним, индексацию для работающих пенсионеров приостановили с 2016 года, а с 1 января 2025 года была возобновлена. Недополученные суммы включаются в выплаты только после завершения трудовой деятельности пенсионера.
Для десятков тысяч омичей пенсионного возраста, продолжающих работать, возможный перерасчёт мог бы стать заметной финансовой поддержкой.
Читайте также на портале Om1.ru.
Беременные омички могут получить единое пособие. Как подать заявление?