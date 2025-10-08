В Омске работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии

Работающие пенсионеры Омской области могут рассчитывать на перерасчёт пенсий за период с 2016 по 2024 год, если будет принят соответствующий законопроект. Инициатива уже направлена в правительство депутатами Госдумы от фракции «Справедливая Россия — за правду», сообщает ТАСС.