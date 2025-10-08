Жительница Новосибирской области подала в суд на сестру из-за авто умершего отца

Девушки вступили в права наследования после смерти их отца в августе 2023 года. Однако Kia Sportage не был включен в наследственное имущество, так как одна из сестер предоставила договор купли-продажи, который якобы заключила с папой незадолго до его смерти. Другая его дочь утверждала, что подпись в договоре поддельная. Позже этот факт доказала почерковедческая экспертиза. Поэтому суд первой инстанции признал договор купли-продажи недействительным и вернул иномарку в наследственную массу.