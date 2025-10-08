Жительница Новосибирской области подала в суд на сестру из-за авто умершего отца

В Новосибирской области спор между двумя сестрами из-за машины погибшего отца пришлось решать в суде. В итоге суд вернул автомобиль в наследственное имущество, и теперь машина должна быть поделена в равных долях между сестрами. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.
Девушки вступили в права наследования после смерти их отца в августе 2023 года. Однако Kia Sportage не был включен в наследственное имущество, так как одна из сестер предоставила договор купли-продажи, который якобы заключила с папой незадолго до его смерти. Другая его дочь утверждала, что подпись в договоре поддельная. Позже этот факт доказала почерковедческая экспертиза. Поэтому суд первой инстанции признал договор купли-продажи недействительным и вернул иномарку в наследственную массу.
Выводы эксперта попытались оспорить, но Новосибирский областной суд подтвердил законность решения суда первой инстанции.
— Решение суда вступило в законную силу. Теперь автомобиль будет разделён между сестрами в равных долях как наследственное имущество, — добавили в пресс-службе.