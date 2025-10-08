Путин: ВС РФ освободили 212 населенных пунктов с начала года

Президент России Владимир Путин сообщил, что с начала текущего года Вооруженные силы РФ освободили на Украине значительные территории и населенные пункты.
В ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ глава государства заявил, что российские войска освободили около 4900 квадратных километров территории, что эквивалентно 212 населенным пунктам.
— В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территорий — 4900 квадратных километров и 212 населенных пунктов, — цитирует Путина РИА Новости.
5 октября подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. В этот же день появилась информация, что ВС РФ ночью нанесли масштабный удар по энергетике Украины. По предварительным данным, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала».
4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские штурмовики вошли в Северск и начали бои за город. Уточнялось, что бойцы вошли с восточной части населенного пункта.