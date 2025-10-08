Россиянам раскрыли причину вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Планируемый постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в России связан с истечением их сертификатов безопасности. Об этом сообщил директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. По его словам, с 1 января 2025 года сертификаты международных платежных систем перестанут действовать для всех чипов, что напрямую влияет на безопасность операций.