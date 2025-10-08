Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам раскрыли причину вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Планируемый постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в России связан с истечением их сертификатов безопасности. Об этом сообщил директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. По его словам, с 1 января 2025 года сертификаты международных платежных систем перестанут действовать для всех чипов, что напрямую влияет на безопасность операций.

Вывод из оборота карт Visa связан с безопасностью.

Планируемый постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в России связан с истечением их сертификатов безопасности. Об этом сообщил директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. По его словам, с 1 января 2025 года сертификаты международных платежных систем перестанут действовать для всех чипов, что напрямую влияет на безопасность операций.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЦБ дал россиянам обещание по замене Visa и Mastercard.

«Это именно просроченные карты. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», — пояснил Дубынин. Цитата по РБК.

Ранее сертификаты эмитента, обеспечивающие безопасность операций, закупались и продлевались банками на разные сроки. Это было возможно до 2022 года, пока международные системы Visa и Mastercard работали в России. После их ухода российские финансовые организации лишились возможности обновлять такие сертификаты.

Срок действия Visa и Mastercard срок истек в конце 2024 года. В июле 2025 года Банк России объявил о намерении ограничить срок действия карт с истекшими сертификатами безопасности.