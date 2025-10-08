В Новосибирске снесут несколько расселенных аварийных домов

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса расселенных аварийных домов в Пашино, Академгородке, а также в Октябрьском, Первомайском и Центральном районах. Конкурс объявил департамент строительства и архитектуры мэрии города. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.