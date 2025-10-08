В Новосибирске снесут несколько расселенных аварийных домов

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса расселенных аварийных домов в Пашино, Академгородке, а также в Октябрьском, Первомайском и Центральном районах. Конкурс объявил департамент строительства и архитектуры мэрии города. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Снести предстоит здания по адресам: Московская, 149; Солидарности, 6 и 8; Ростовская, 24а; Вяземская, 15; Коммунистическая, 3а. Работы нужно выполнить за 63 дня после заключения контракта. Максимальная цена — 4,45 млн рублей, заявки принимают до 15 октября.
Кроме того, старейший дом в центре города на Коммунистической, 3а, разберут вручную из-за соседства с памятником архитектуры.