В Новосибирске снесут несколько расселенных аварийных домов

Сейчас ищут подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса расселенных аварийных домов в Пашино, Академгородке, а также в Октябрьском, Первомайском и Центральном районах. Конкурс объявил департамент строительства и архитектуры мэрии города. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Снести предстоит здания по адресам: Московская, 149; Солидарности, 6 и 8; Ростовская, 24а; Вяземская, 15; Коммунистическая, 3а. Работы нужно выполнить за 63 дня после заключения контракта. Максимальная цена — 4,45 млн рублей, заявки принимают до 15 октября.

Кроме того, старейший дом в центре города на Коммунистической, 3а, разберут вручную из-за соседства с памятником архитектуры.