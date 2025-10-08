Безработных хабаровчан могут заставить платить за полис ОМС

Предложение на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов внесла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, работодатели в среднем платят за медицинское страхование работников 45 тысяч рублей в год, и любой здоровый человек может заплатить такую сумму. Сейчас бюджет несет огромные расходы на неработающее население, и если к обеспечению детей вопросов нет, то не трудоустройство взрослых может говорить о нелегальной занятости или о том, что они не хотят работать.