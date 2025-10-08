Ричмонд
Безработных хабаровчан могут заставить платить за полис ОМС

Взносы предлагается ограничить суммой около 45 тысяч рублей в год.

Безработных россиян могут обязать платить за обязательное медицинское страхование — взносы составят около 45 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.

Предложение на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов внесла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, работодатели в среднем платят за медицинское страхование работников 45 тысяч рублей в год, и любой здоровый человек может заплатить такую сумму. Сейчас бюджет несет огромные расходы на неработающее население, и если к обеспечению детей вопросов нет, то не трудоустройство взрослых может говорить о нелегальной занятости или о том, что они не хотят работать.

— Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку? — сказала Валентина Матвиенко.

По проекту бюджета ФОМС, на бесплатную медицинскую помощь запланировано выделение 14,5 триллионов рублей на три года.

Напомним, хабаровчан предупредили о мошенничествах с полисами ОМС.

