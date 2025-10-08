Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шарыпово прошли военно-спортивные соревнования «Тропа разведчика»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыпово состоялись военно-спортивные соревнования «Тропа разведчика», которые собрали 13 команд старшей категории.

Источник: НИА Красноярск

В состязаниях приняли участие сотрудники полиции, представители силовых ведомств и молодёжь.

Команда МО МВД России «Шарыповский» показала высокий уровень физической и тактической подготовки, заняв третье место. В её состав вошли полицейский патрульно-постовой службы Дмитрий Сафонов, сотрудник изолятора временного содержания Павел Коржаев и инспектор Госавтоинспекции Александр Лавриненко.

Участники продемонстрировали выносливость, слаженность и уверенность в действиях — качества, без которых невозможно представить службу в полиции.

После соревнований гостей ждал солдатский обед с горячей кашей и чаем, а для детей организовали катание на квадроциклах и лошади по кличке Ракета.

Организаторы отметили, что такие мероприятия укрепляют командный дух и воспитывают уважение к профессии защитника Отечества.