В Шарыпово прошли военно-спортивные соревнования «Тропа разведчика»

В состязаниях приняли участие сотрудники полиции, представители силовых ведомств и молодёжь.
Команда МО МВД России «Шарыповский» показала высокий уровень физической и тактической подготовки, заняв третье место. В её состав вошли полицейский патрульно-постовой службы Дмитрий Сафонов, сотрудник изолятора временного содержания Павел Коржаев и инспектор Госавтоинспекции Александр Лавриненко.
Участники продемонстрировали выносливость, слаженность и уверенность в действиях — качества, без которых невозможно представить службу в полиции.
После соревнований гостей ждал солдатский обед с горячей кашей и чаем, а для детей организовали катание на квадроциклах и лошади по кличке Ракета.
Организаторы отметили, что такие мероприятия укрепляют командный дух и воспитывают уважение к профессии защитника Отечества.