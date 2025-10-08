В Новосибирской области открылась Школа осознанного родительства

Об этом сообщает Правительство Новосибирской области.
Занятия для будущих мам и пап ведут акушеры-гинекологи, клинические и перинатальные психологи, консультанты по грудному вскармливанию, массажисты, арт-терапевты и аромапрактики. Программа рассчитана почти на два месяца и завершится 29 ноября форумом, посвящённым репродуктивному здоровью и планированию семьи.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина отметила, что такие школы помогают формировать ответственное отношение к родительству:
«Человек, который не планирует прямо сейчас завести ребенка, может прийти в такую школу, например, из любопытства, задуматься об этом и начать готовиться. А тем, кто планирует, для них это еще более важно. В такой школе элементарно расскажут об укреплении общего здоровья».
В рамках курса слушатели узнают, какие анализы и обследования нужны перед зачатием, как поддерживать здоровье витаминами и питанием, что происходит в организме женщины на разных сроках беременности. Специалисты расскажут о партнёрских родах, восстановлении после родов, профилактике послеродовой депрессии и грудном вскармливании.
С 2024 года в России проводится диспансеризация репродуктивного здоровья граждан от 18 до 49 лет. Она позволяет выявить заболевания и состояния, которые могут повлиять на способность к зачатию и течение беременности. Пройти обследование можно бесплатно в любой поликлинике региона.
В 2025 году диспансеризация вошла в национальный проект «Семья», направленный на поддержку родителей и укрепление семейных ценностей.
В Новосибирской области также проводится репродуктивная диспансеризация подростков: девочки посещают гинеколога, мальчики — уролога-андролога. Это помогает вовремя выявить возможные риски для будущего здоровья.
Сейчас женские консультации действуют во всех городских поликлиниках и при роддомах. В ближайшие годы в рамках нацпроекта планируется открытие четырёх новых консультаций — в Кольцово, Тогучине, Купино и Мошково.
Ранее на базе Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции был создан центр вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), где процедуры ЭКО проводятся по полису ОМС. В ближайшие месяцы здесь ожидают рождения первых малышей.