Новый телеканал появился в Беларуси

В Беларуси начал вещание новый телеканал с 6 октября.

Источник: Комсомольская правда

Новый телеканал появился в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Белтелеком».

В организации заметили, что с 6 октября в базовых, а также расширенных пакетах ZALA IPTV и в базовом пакете SMART ZALA и «Канапа ТВ» начал вещать тестовый телеканал «Вопросы и ответы».

Указанный телеканал находится на 70-й кнопке и является круглосуточным. Он предлагает зрителям российские и зарубежные игры и викторины, начиная с 1980-х годов до настоящего времени.

Тем временем Минэнерго сообщило, что белорусы смогут выбирать поставщиков электроэнергии с более выгодной ценой.

Ранее СК озвучил детали «серой схемы» известного минского автохауса с продажей автомобилей белорусов: «Потери исчисляются миллионами долларов, 500 пострадавших».

Также мы писали, что 21-кратный чемпион белорус Игорь Бокий не сможет больше выступать на Паралимпийских играх — его заболевание исключено из списка.