Новый телеканал появился в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Белтелеком».
В организации заметили, что с 6 октября в базовых, а также расширенных пакетах ZALA IPTV и в базовом пакете SMART ZALA и «Канапа ТВ» начал вещать тестовый телеканал «Вопросы и ответы».
Указанный телеканал находится на 70-й кнопке и является круглосуточным. Он предлагает зрителям российские и зарубежные игры и викторины, начиная с 1980-х годов до настоящего времени.
