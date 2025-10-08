«Они не заблудились»: Неожиданная версия пропажи Усольцевых — ищите не в России

Как пишет aif.ru, глава семьи — опытный походник. Он сплавлялся по рекам, знал лес и горы, хорошо ориентировался в сложных условиях. Трудно представить, что под его руководством семья могла бы легко заблудиться. Сын Ирины от первого брака Даниил, как передает издание, подтвердил, что Сергей «хорошо знал эту местность» и вряд ли бы семья забрела в какую-то чащобу, из которой не смогла бы выбраться.