«Они не заблудились»: Неожиданная версия пропажи Усольцевых — ищите не в России

Напомним, 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в поход, двигаясь в сторону скального массива Буратино в Партизанском районе края.
Как пишет aif.ru, глава семьи — опытный походник. Он сплавлялся по рекам, знал лес и горы, хорошо ориентировался в сложных условиях. Трудно представить, что под его руководством семья могла бы легко заблудиться. Сын Ирины от первого брака Даниил, как передает издание, подтвердил, что Сергей «хорошо знал эту местность» и вряд ли бы семья забрела в какую-то чащобу, из которой не смогла бы выбраться.
Обсуждая исчезновение Усольцевых, люди все чаще склоняются к версии, что «они не заблудились». Специалисты считают, что семья могла попасть в «горный капкан» (телефоны Усольцевых последний раз были в сети в районе скал во время метели, передает ТАСС). Если так, то сейчас Сергей и Ирина с дочерью, возможно, ждут помощи неподалеку от тропы.
Нашлись и те, кто привели аргументы в пользу того, что Усольцевы вышли из леса, но сознательно не сообщили о своем местонахождении. Дескать, «сбежали от деловых партнеров». Люди посоветовали искать семью за границей.
Между тем стало известно, что в районе, где пропала семья Усольцевых, видели волчью стаю и двух медведей. Пока версию нападения на пару с ребенком поисковики называют маловероятной — следы расправы обнаружены не были.