Какие долги с 1 ноября будут взыскивать без суда

С россиян будут взыскивать без суда бесспорные долги по налоговым сборам, рассказал эксперт. Бесспорными долгами называют те, по которым нет спора и возражений, напомнил Голощапов. Поэтому гражданам не стоит опасаться, что у них без суда снимут деньги со счета, отметил он. Если есть возражения, то долг не будет считаться бесспорным.