Какие долги с 1 ноября будут взыскивать без суда

С 1 ноября 2025 года часть долгов с граждан будут взыскивать без суда. Генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов объяснил, о каком виде задолженности идет речь.
С россиян будут взыскивать без суда бесспорные долги по налоговым сборам, рассказал эксперт. Бесспорными долгами называют те, по которым нет спора и возражений, напомнил Голощапов. Поэтому гражданам не стоит опасаться, что у них без суда снимут деньги со счета, отметил он. Если есть возражения, то долг не будет считаться бесспорным.
Взыскивать будут задолженность по имущественным налогам, транспортному, а также по долгам по нотариально заверенным сделкам, рассказал эксперт. Раньше нужно было подавать заявление в суд, а сейчас процедура упрощается.
Отмечается, что налоговая служба будет за шесть месяцев до взыскания долга отправлять извещение должникам.
У граждан будет возможность погасить задолженность или подать жалобу, объяснил Андрей Голощапов в беседе с «Прайм».