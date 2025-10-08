Второй «Гольф-фест» провели в «Юдинской долине» для студентов СФУ

Специализация «гольф» появилась в университете в 2015 году по инициативе президента СФУ Александра Усса. Тогда же в Красноярске было построено тренировочное поле на девять лунок pitch and putt, где студенты начали осваивать один из самых интеллектуальных видов спорта.
За десять лет программа выросла в полноценное направление с собственными традициями, преподавателями и победами. Большая заслуга в этом принадлежит президенту Национальной студенческой лиги гольфа Валерию Чебину и преподавателям Вячеславу Анисимову и Алексею Березе, стоявшим у истоков становления специализации.
Сегодня команда университета регулярно участвует во всероссийских студенческих турнирах и завоевывает призовые места, а число желающих попасть на специализацию растет с каждым годом.
«Гольф-фест» в «Юдинской долине» стал символом сплоченности и преемственности — от первых выпускников до нынешних студентов, продолжающих спортивную традицию.
Организаторы отмечают, что формат фестиваля — не соревнование, а возможность показать уровень подготовки, пообщаться, обменяться опытом и почувствовать ту особую атмосферу, благодаря которой гольф стал для студентов СФУ не просто спортом, а философией движения и внутреннего равновесия.
«Гольф-фест» уже второй раз проходит в «Юдинской долине». Напомним, что первый фестиваль открывал гольф-сезон этого года.