Скончался почётный житель Дивногорска Александр Горяинов

Как рассказали в мэрии, его имя навсегда останется в истории гимназии № 10, которой он руководил более 18 лет, и всего города.
Александр Горяинов родился 15 июля 1947 года в алтайском селе Коробейниково. Выбрав профессию учителя, сначала он преподавал биологию и географию, затем возглавил школу в Новокузнецком районе.
«Но именно Дивногорск стал для него родным городом, а гимназия № 10 — делом жизни, — рассказали в администрации. — С 1983 года Александр Ильич руководил городским отделом народного образования, принимал активное участие в строительстве новой школы, а после открытия стал ее директором. Под его руководством школа выросла в гимназию, в 2006 году стала победителем конкурса лучших образовательных учреждений края, через два года — России, а в 2014 году вошла в число двухсот лучших школ страны».
В 2016 году Александру Горяинову было присвоено звание «Почётный гражданин города Дивногорска».
«Сегодня мы вспоминаем Александра Ильича с грустью и благодарностью. Он оставил после себя место, где до сих пор живёт дух наставничества и добра. Память о нём — не в датах, а в каждом, кто учился и трудился в гимназии № 10… Александр Ильич создал в учреждении атмосферу уважения, доброты и веры в талант каждого ребёнка. Для многих учеников и коллег он был примером спокойной силы, мудрости и человеческого достоинства», — сказано в некрологе.
Прощание с Александром Ильичом пройдет в четверг, 9 октября, с 10:00 до 10:30 в прощальном зале Дивногорска.