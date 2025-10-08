Скончался почётный житель Дивногорска Александр Горяинов

«Сегодня мы вспоминаем Александра Ильича с грустью и благодарностью. Он оставил после себя место, где до сих пор живёт дух наставничества и добра. Память о нём — не в датах, а в каждом, кто учился и трудился в гимназии № 10… Александр Ильич создал в учреждении атмосферу уважения, доброты и веры в талант каждого ребёнка. Для многих учеников и коллег он был примером спокойной силы, мудрости и человеческого достоинства», — сказано в некрологе.