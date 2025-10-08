В Братске прогнозируют снижение численности населения к 2028 году

Население Братска продолжает сокращаться. На начало 2025 года в городе проживало 219,4 тысячи человек, что на 700 меньше, чем годом ранее. Основная причина — естественная убыль, когда число умерших стабильно превышает число родившихся. Информация об этом представлена в прогнозе социально-экономического развития города, опубликованном на официальном сайте администрации города.