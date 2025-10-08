Ричмонд
В Братске прогнозируют снижение численности населения к 2028 году

К концу 2025 года количество жителей уменьшится до 218,6 тысячи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Население Братска продолжает сокращаться. На начало 2025 года в городе проживало 219,4 тысячи человек, что на 700 меньше, чем годом ранее. Основная причина — естественная убыль, когда число умерших стабильно превышает число родившихся. Информация об этом представлена в прогнозе социально-экономического развития города, опубликованном на официальном сайте администрации города.

Эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Уже к концу 2025 года количество жителей уменьшится до 218,6 тысячи. Ожидается, что к 2028 году постоянное население Братска составит примерно 216,3 тысячи человек. При этом небольшой миграционный приток лишь частично компенсирует естественную убыль.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что более 3,5 миллиона туристов ждут в Иркутской области к 2036 году.