В Братске прогнозируют снижение численности населения к 2028 году

Население Братска продолжает сокращаться. На начало 2025 года в городе проживало 219,4 тысячи человек, что на 700 меньше, чем годом ранее. Основная причина — естественная убыль, когда число умерших стабильно превышает число родившихся. Информация об этом представлена в прогнозе социально-экономического развития города, опубликованном на официальном сайте администрации города.
Эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Уже к концу 2025 года количество жителей уменьшится до 218,6 тысячи. Ожидается, что к 2028 году постоянное население Братска составит примерно 216,3 тысячи человек. При этом небольшой миграционный приток лишь частично компенсирует естественную убыль.
