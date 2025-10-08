Стало известно, с кого из россиян начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу новый порядок взыскания долгов с граждан, предусматривающий возможность их списания без судебного разбирательства. Об этом сообщил юрист Андрей Голощапов агентству «Прайм».
Изменения затронут, прежде всего, задолженности по налогам — на доходы физических лиц, транспортному и имущественному, а также долги по кредитам, займам и распискам.
Согласно новым правилам, если долг признан бесспорным, налоговые органы направят должнику требование об оплате. В случае неисполнения в течение шести месяцев ведомство примет решение о взыскании, после чего судебные приставы начнут исполнительное производство.
Средства будут списываться с банковских счетов, электронных кошельков, вкладов в драгоценных металлах и цифровых рублях. При отсутствии денег на счетах взыскание распространится на имущество — автомобили, квартиры и земельные участки.
Закон сохраняет ограничения: списание не может затрагивать социальные выплаты и превышать половину поступлений на счет гражданина.
При несогласии с решением налогоплательщик вправе подать жалобу, после чего его дело будет передано в суд.
Ранее, 1 октября, в Госдуме прозвучало предложение изымать у россиян квартиры с долгами по оплате коммунальных услуг и передавать их в собственность государства.
