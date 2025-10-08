Эксперт Голощапов: Новый порядок взыскания долгов вступит в силу с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в России начнет действовать новый порядок взыскания долгов с физических лиц, который упростит процесс и позволит списывать некоторые долги без необходимости обращения в суд. Об этом сообщил генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.
— Новый порядок коснется в первую очередь долгов, которые включаются в налоговую декларацию, — 3 НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долгов по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса, — отметил эксперт.
Ранее кредиторы были обязаны обращаться в суд для взыскания таких долгов, однако с 1 ноября эта процедура станет проще. Теперь, если должник не погасит задолженность после получения уведомления от налогового органа, дело будет передано судебным приставам для дальнейшего взыскания. Уведомление должник получит через портал «Госуслуги», личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом.
Голощапов также отметил, что новый механизм предусматривает возможность подачи «возражения» со стороны налогоплательщика, если он не согласен с принятым решением, передает агентство «Прайм».
В то же время угрозы со стороны коллекторов могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Согласно законодательству, коллекторам нельзя угрожать гражданам, оказывать психологическое давление, оскорблять или совершать действия, уничижающие человеческое достоинство.