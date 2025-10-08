Эксперт Голощапов: Новый порядок взыскания долгов вступит в силу с 1 ноября

Ранее кредиторы были обязаны обращаться в суд для взыскания таких долгов, однако с 1 ноября эта процедура станет проще. Теперь, если должник не погасит задолженность после получения уведомления от налогового органа, дело будет передано судебным приставам для дальнейшего взыскания. Уведомление должник получит через портал «Госуслуги», личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом.