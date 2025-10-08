В Иркутске сорвалась организация питания школьников

«26 сентября мы подписали контракт с компанией из Красноярска об организации горячего питания наших учеников, — говорит директор школы № 21 имени Юрия Гагарина Ирина Кузнецова. — На следующий день я направила письмо о том, что школа готова впустить работников предприятия, передать оборудование и познакомиться с бригадой. Письменного ответа не последовало. На следующий день, в субботу, в 8 утра я вместе с организованной комиссией пришла в школу, чтобы встретить представителя компании. Он приехал в 6 вечера, за 15 минут снял на видео пищеблок, после чего уехал, ничего не перепроверив и не пересчитав. С большим трудом дозвонилась до представителя иркутского филиала, которая уверила, что в воскресенье с 9 утра до двух дня приедет бригада, которая завезёт продукты и моющие средства. Никто не приехал. Ситуация не поменялась и в понедельник в 10 часов утра, когда было пора кормить детей. Хотя мы были готовы оказать любое содействие».