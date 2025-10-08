В Иркутске сорвалась организация питания школьников

Неработающие пищеблоки и пустующие столовые — с такой картиной столкнулись в трети школ Иркутска. Из-за неразберихи с организацией горячего питания ученики остались голодными. Пришлось даже сократить занятия и отпустить ребят пораньше. Почему сложилась такая ситуация и можно ли определить, кто виноват? Подробности в материале irk.aif.ru.
Борьба за контракты.
«В 8 утра 29 сентября нам пришло сообщение, что по техническим причинам уроки будут сокращены, — говорит иркутянка Юлия Гильдева, чьи дети учатся в школе № 14. — Мы не могли предположить, что дело в сбое в организации питания. Поэтому даже не пришло в голову положить детям что-то с собой на перекус. Рассчитывали, что их, как обычно, накормят после первого урока. Дополнительную еду с собой им никогда не давали, поскольку школьной всегда было вполне достаточно».
О том, что в системе школьного питания в Иркутске есть некоторые проблемы, стало известно ещё летом. Перед началом нового учебного года с иркутского предприятия, которое занимается организацией питания школьников, по решению Арбитражного суда Иркутской области взыскали 30 миллионов рублей в пользу компании — поставщика замороженных морепродуктов. Также в картотеке арбитражных дел есть ещё два иска от местных производителей хлебобулочных изделий и изделий из мяса птицы на 12 и 15 миллионов рублей — они в стадии рассмотрения.
А накануне 1 сентября появилась ещё одна новость: региональное УФАС приостановило процесс определения подрядчика для организации школьного питания из-за жалобы предприятия из Красноярска. Речь шла о девяти контрактах на работы в 29 школах — это почти треть образовательных организаций столицы региона.
В жалобе представители компании из Красноярска утверждали, что организатор нарушил порядок рассмотрения и оценки одной из частей заявки, из-за чего участник получил недостаточное количество баллов. Требовали отменить результаты конкурса и вновь оценить участников, что и было сделано — предприятие из Красноярского края выиграло торги и в конце сентября должно было зайти в те самые 29 школ столицы региона. Однако что-то пошло не так.
Не пустили в пищеблоки?
«26 сентября мы подписали контракт с компанией из Красноярска об организации горячего питания наших учеников, — говорит директор школы № 21 имени Юрия Гагарина Ирина Кузнецова. — На следующий день я направила письмо о том, что школа готова впустить работников предприятия, передать оборудование и познакомиться с бригадой. Письменного ответа не последовало. На следующий день, в субботу, в 8 утра я вместе с организованной комиссией пришла в школу, чтобы встретить представителя компании. Он приехал в 6 вечера, за 15 минут снял на видео пищеблок, после чего уехал, ничего не перепроверив и не пересчитав. С большим трудом дозвонилась до представителя иркутского филиала, которая уверила, что в воскресенье с 9 утра до двух дня приедет бригада, которая завезёт продукты и моющие средства. Никто не приехал. Ситуация не поменялась и в понедельник в 10 часов утра, когда было пора кормить детей. Хотя мы были готовы оказать любое содействие».
Представители красноярской компании приводят свою версию событий.
«Договоры были подписаны только поздно вечером 26 сентября, несмотря на наши настойчивые просьбы, — и, согласно договору, приёмка оборудования должна была проводиться на следующий рабочий день после подписания договора, то есть в понедельник, 29 сентября, — говорится в сообщении. — Ответственность за организацию питания в этот день была не на нашей компании. Утром 30 сентября, когда наши работники попытались зайти в пищеблоки школ, их попросту не пустили. Где-то ссылались на то, что договор с нами якобы расторгнут, а где-то и вовсе без объяснения причин. Ещё в середине сентября мы предупреждали администрацию города о возможном срыве питания из-за несвоевременной передачи пищеблоков и оборудования. Было достаточно времени, чтобы сделать это постепенно, не откладывая на последний день работы по контракту с предыдущим подрядчиком. Однако сделано этого не было».
Стоит отметить, что ранее этот подрядчик вместе с коллегами из Саранска попадал в поле зрения правоохранительных органов в родном для себя Красноярском крае. Два года назад в ходе прокурорских проверок выяснилось, что питание организовано с нарушениями в 77 школах из 101. Среди наиболее распространённых нарушений прокуратура Красноярского края называла нехватку персонала и инвентаря, а также использование некачественных продуктов. Тогда обоим операторам школьного питания вынесли представление.
Кстати.
Через два дня скандалов вокруг пищеблоков иркутских школ горячее питание всё-таки наладили. Впрочем, новый подрядчик на тот момент выполнил свои обязательства только в трёх школах города. В остальных организацией питания занялось прежнее муниципальное предприятие. Впрочем, через несколько дней его руководитель уволился по собственному желанию. Связано ли это с «красноярским» скандалом, неизвестно.