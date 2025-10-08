Вода вернется: в Казахстане впервые за 40 лет очищают важнейший канал

Стоит сразу же отметить, что по этому каналу воды реки Шу направляются в Созакский район Туркестанской области.
В очистке Фурмановского обводного канала задействована специальная техника, включая восемь гусеничных экскаваторов и два погрузчика. К началу природоохранных попусков по каналу планируется очистить участок длиной более 70 км.
Пропускная способность Фурмановского обводного канала — 45−50 кубометров в секунду, длина — 120 км. Объект проходит вдоль сел Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области.