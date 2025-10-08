Ричмонд
Объявлен в розыск горе-отец из Башкирии: он оставил своих же детей без полумиллиона рублей

Житель Башкирии лишил своих детей 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба судебных приставов Башкирии объявила в розыск 35-летнего Дениса Камалтдинова за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ФССП, на уроженца деревни Баймурзино Мишкинского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Решение суда должник не исполняет уже более двух месяцев.

Предполагается, что Камалтдинов скрывается на территории Ханты-Мансийского автономного округа. В связи с тем, что он не явился к судебным приставам и уже долгое время скрывается от правосудия, по инициативе ФССП мужчину объявили в исполнительный розыск.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дениса Камалтдинова, приставы просят сообщить в дежурную часть ФССП Башкирии по телефону 8 (960) 800−08−99 или 8 (347) 273−56−40.

