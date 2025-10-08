Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Облачная погода, морось, дымка и до плюс 14 градусов ожидаются в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня… ожидается преобладание облачной погоды, местами возможна морось, дымка. Ветер — юго-восточный, один-шесть метров в секунду. Температура воздуха: плюс 11−14, что на пять градусов теплее климатической нормы», — сказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что показания барометров вечером немного понизятся и составят 751 миллиметров ртутного столба, зонт можно не брать.
«До конца недели сырой и относительно теплый характер метеоусловий сохранится, а в выходные станет дождливо и похолодает: ночами — плюс пять-восемь, после полудня — плюс семь-десять, что соответствует норме климата октября. Осень вступила в свои права», — добавил Тишковец.