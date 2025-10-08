Москвичам рассказали о погоде в среду

«До конца недели сырой и относительно теплый характер метеоусловий сохранится, а в выходные станет дождливо и похолодает: ночами — плюс пять-восемь, после полудня — плюс семь-десять, что соответствует норме климата октября. Осень вступила в свои права», — добавил Тишковец.