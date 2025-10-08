Путин провел совещание с командующими группировки войск в свой день рождения

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, посетил Санкт-Петербург, где провел совещание с высшим военным руководством. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства отметил, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит российской армии. По его словам, с начала года освобождено около пяти тысяч квадратных километров территории и более 200 населенных пунктов.
Перед совещанием Путин посетил Петропавловский собор, где возложил цветы к могиле Петра I и пообщался с настоятелем храма. Он пояснил, что выбрал это место, потому что в нем покоятся люди, создавшие современную Россию.
На встрече в Санкт-Петербурге президент заслушал доклады командующих группировками войск и обсудил с ними текущую обстановку в зоне СВО. Путина сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск. Во время службы в соборе участники церемонии зажгли свечи, передает РИА Новости.
Путин отметил день рождения 7 октября. Главе государства исполняется 73 года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне рассказал, что у президента есть личные планы, а также что его поздравят внуки. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых необычных подарках, которые получал российский президент в свой день рождения.