Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел совещание с командующими группировки войск в свой день рождения

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, посетил Санкт-Петербург, где провел совещание с высшим военным руководством. Об этом сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, посетил Санкт-Петербург, где провел совещание с высшим военным руководством. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства отметил, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит российской армии. По его словам, с начала года освобождено около пяти тысяч квадратных километров территории и более 200 населенных пунктов.

Перед совещанием Путин посетил Петропавловский собор, где возложил цветы к могиле Петра I и пообщался с настоятелем храма. Он пояснил, что выбрал это место, потому что в нем покоятся люди, создавшие современную Россию.

На встрече в Санкт-Петербурге президент заслушал доклады командующих группировками войск и обсудил с ними текущую обстановку в зоне СВО. Путина сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск. Во время службы в соборе участники церемонии зажгли свечи, передает РИА Новости.

Путин отметил день рождения 7 октября. Главе государства исполняется 73 года. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне рассказал, что у президента есть личные планы, а также что его поздравят внуки. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых необычных подарках, которые получал российский президент в свой день рождения.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше