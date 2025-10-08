Ричмонд
Цифровизация и ИИ добрались до госорганов: в Узбекистане сократят более 2,1 тысячи чиновников

Vaib.uz (Узбекистан. 8 октября). Президент подписал указ о масштабной оптимизации управленческого аппарата в государственных органах — количество чиновников уменьшится более чем на две тысячи благодаря внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Источник: Vaib.Uz

Согласно документу, массовые сокращения начнутся с 1 ноября 2025 года. Главная цель — снизить избыточную численность сотрудников в республиканских исполнительных органах власти за счёт автоматизации и цифровизации процессов.

Кого коснётся сокращение

Больше всего сокращений придётся на Налоговый комитет — там лишатся работы 486 человек. Далее следуют Министерство водного хозяйства (224 сотрудника), Министерство сельского хозяйства (218), Министерство юстиции (197), Министерство экологии (176) и Министерство труда (163).

Руководителям госорганов поручено в течение недели создать специальные комиссии по оптимизации численности центрального аппарата и подведомственных структур. Кроме того, им необходимо утвердить перечень сокращаемых должностей и обеспечить, чтобы увольнения проходили строго в соответствии с требованиями трудового законодательства — без нарушения прав работников.

Куда пойдут уволенные

Министерству занятости и сокращения бедности совместно с Федерацией профсоюзов поручено оказать содействие в трудоустройстве всем сотрудникам, попавшим под сокращение.

После оптимизации общее число чиновников в стране уменьшится с 49 094 до 46 989 человек.

Власти уверяют, что внедрение цифровизации позволит не только сократить расходы, но и повысить эффективность работы госорганов, а также снизить бюрократию и сделать услуги более доступными для граждан.