Цифровизация и ИИ добрались до госорганов: в Узбекистане сократят более 2,1 тысячи чиновников

Согласно документу, массовые сокращения начнутся с 1 ноября 2025 года. Главная цель — снизить избыточную численность сотрудников в республиканских исполнительных органах власти за счёт автоматизации и цифровизации процессов.
Кого коснётся сокращение
Больше всего сокращений придётся на Налоговый комитет — там лишатся работы 486 человек. Далее следуют Министерство водного хозяйства (224 сотрудника), Министерство сельского хозяйства (218), Министерство юстиции (197), Министерство экологии (176) и Министерство труда (163).
Руководителям госорганов поручено в течение недели создать специальные комиссии по оптимизации численности центрального аппарата и подведомственных структур. Кроме того, им необходимо утвердить перечень сокращаемых должностей и обеспечить, чтобы увольнения проходили строго в соответствии с требованиями трудового законодательства — без нарушения прав работников.
Куда пойдут уволенные
Министерству занятости и сокращения бедности совместно с Федерацией профсоюзов поручено оказать содействие в трудоустройстве всем сотрудникам, попавшим под сокращение.
После оптимизации общее число чиновников в стране уменьшится с 49 094 до 46 989 человек.
Власти уверяют, что внедрение цифровизации позволит не только сократить расходы, но и повысить эффективность работы госорганов, а также снизить бюрократию и сделать услуги более доступными для граждан.