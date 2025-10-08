Цифровизация и ИИ добрались до госорганов: в Узбекистане сократят более 2,1 тысячи чиновников

Руководителям госорганов поручено в течение недели создать специальные комиссии по оптимизации численности центрального аппарата и подведомственных структур. Кроме того, им необходимо утвердить перечень сокращаемых должностей и обеспечить, чтобы увольнения проходили строго в соответствии с требованиями трудового законодательства — без нарушения прав работников.