Жителей Самары предупреждают о новой мошеннической схеме

Используется ИИ-копия умершего.

Источник: Аргументы и факты

В Самаре зафиксированы случаи, когда злоумышленники применяют технологии искусственного интеллекта, чтобы создавать аудио- и видеосообщения, имитирующие речь и облик недавно умерших людей.

Такие фальшивые обращения отправляют родственникам и друзьям покойных, прикрываясь просьбами о финансовой помощи, необходимости срочно погасить долги или решить другие «важные» вопросы. Потерявшие близкого человека люди часто находятся в состоянии эмоционального стресса и могут поверить в подделку, что нередко приводит к финансовым потерям.

Эксперты советуют не торопиться с ответом на подобные сообщения и всегда проверять информацию у других близких или знакомых умершего. Следует помнить, что современные ИИ-технологии способны создавать крайне реалистичные изображения и звук, что значительно усложняет распознавание подделки, пишет «Известия».