Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону спасли рыбака, которого ветер унес на середину реки

В Ростовской области мужчину в резиновой лодке сняли с реки и доставили на берег.

Источник: Комсомольская правда

В станице Старочеркасской на Дону спасатели помогли рыбаку, которого встречный ветер вынес на середину реки. Как рассказали в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона, инцидент произошел во вторник, 7 октября.

Мужчина пытался грести к берегу, но стихия оказалась сильнее. Осознав, что самостоятельно выбраться не сможет, он обратился за помощью к Аксайскому подразделению областной службы спасения на воде.

— Сам я не выгребу, — признался рыбак спасателям.

Экипаж катера оперативно вышел на воду, поднял мужчину на борт и отбуксировал его лодку на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.