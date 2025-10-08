На Дону спасли рыбака, которого ветер унес на середину реки

В станице Старочеркасской на Дону спасатели помогли рыбаку, которого встречный ветер вынес на середину реки. Как рассказали в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона, инцидент произошел во вторник, 7 октября.
Мужчина пытался грести к берегу, но стихия оказалась сильнее. Осознав, что самостоятельно выбраться не сможет, он обратился за помощью к Аксайскому подразделению областной службы спасения на воде.
— Сам я не выгребу, — признался рыбак спасателям.
Экипаж катера оперативно вышел на воду, поднял мужчину на борт и отбуксировал его лодку на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.